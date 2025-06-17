В Иране опровергли информацию о гибели бывшего президента страны

Информация о покушении на экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада не соответствует действительности, заявили в его офисе. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Махмуд Ахмадинежад

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Махмуд Ахмадинежад

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За час до опровержения о смерти господина Ахмадинежада сообщали иранские медиа, а также азербайджанский телеканал AzTV. По данным иностранных СМИ, бывший президент был застрелен на улице Тегерана. В этот момент рядом с ним якобы находилась его семья. Позже AzTV выпустил опровержение, извинившись перед аудиторией за опубликованную неподтвержденную информацию.

Господин Ахмадинежад занимал занимал пост президента с 2005 по 2013 год. Будучи президентом, он высказывал антисемитские заявления: говорил, что холокост — это миф, придуманный Европой, а также призывал стереть Израиль с карт. В 2024 году он пытался переизбраться на третий президентский срок во время внеочередных выборов, однако его кандидатуру не поддержал Наблюдательный совет Ирана.