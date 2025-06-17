Главные новости за 17 июня. Сочи

В Сочи по итогам апреля и мая 2025 года значительно увеличился спрос на аренду готового бизнеса, при этом расширилось и количество предложений на рынке. На фоне высокого туристического сезона предпринимательская активность в городе выходит за рамки традиционного спроса, охватывая сферы недвижимости, общественного питания, туризма, торговли и услуг.

К концу 2025 года стоимость квартир в новостройках Сочи может вырасти на 3–4% при условии сохранения текущих рыночных условий и темпов строительства. Ранее эксперты прогнозировали более заметный рост стоимости «квадрата» в сочинских новостройках к лету — свыше 5–7%.

Власти Сочи сообщили о стабилизации погодной обстановки после ночных ливней и циклона. С начала суток новых происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано, однако пляжи остаются закрыты.

Управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи возглавила Татьяна Катаниди. Госпожа Катаниди заняла место Ильгама Асланова, который в начале этого месяца стал начальником управления социальной политики.

Во вторник, 17 июня, в 04:19 движение на участке Туапсе — Шепси в Туапсинском районе СКЖД было приостановлено из-за схода скальных пород. Причиной обвала стали сильные дожди.

РЖД объявили о запуске сезонных поездов на новогодние праздники, которые свяжут российские города с курортами Сочи и Розы Хутор. Компания подтвердила выход на маршруты составов «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь», пользующихся спросом в зимний период.

Водителя Toyota госпитализировали после столкновения с грузовым Mercedes на автодороге Адлер — Веселое. Авария произошла около 1:00 на 206-м км трассы А-147.