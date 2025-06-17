РЖД анонсировали праздничные поезда в Сочи на новогодние каникулы

РЖД объявили о запуске сезонных поездов на новогодние праздники, которые свяжут российские города с курортами Сочи и Розы Хутор. Компания подтвердила выход на маршруты составов «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь», пользующихся спросом в зимний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поезд «Новогодняя ночь» отправится 31 декабря из Сочи в направлении Розы Хутор. Состав выполнен в дизайне 1970-х годов и включает удобные вагоны, зону отдыха и вагон-ресторан. Пассажиры смогут провести праздник на горнолыжном курорте в комфортных условиях.

«Лыжная стрела» будет следовать из Ростова-на-Дону до Розы Хутор через Краснодар, Горячий Ключ и Туапсе. Рейсы намечены на 27-30 декабря и 1-7 января. В составе — вагоны разных категорий: плацкартные, купейные, СВ, а также купе для людей с ограниченными возможностями. Все вагоны имеют кондиционеры, экологичные туалеты и розетки.

С 29 по 31 декабря и с 1 по 9 января между Сириусом (Имеретинский курорт) и Сухумом будет ходить поезд «Диоскурия».

Мария Удовик