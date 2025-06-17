Обвал скальных пород остановил железнодорожное сообщение в Туапсинском районе

Во вторник, 17 июня, в 04:19 движение на участке Туапсе — Шепси в Туапсинском районе СКЖД было приостановлено из-за схода скальных пород. По данным ведомства, причиной обвала стали сильные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В результате инцидента были задержаны 10 поездов. Наибольшую задержку — два часа — получил состав 6801 Туапсе — Имеретинский Курорт. «Ласточка» 808 Аэропорт Сочи — Ростов опоздала на час 28 минут, поезд 6803 Туапсе — Имеретинский Курорт — на час 26 минут.

Также задержки коснулись составов дальнего следования: 459 Тамбов — Адлер (час 21 минута), 643 Кисловодск — Адлер (час 18 минут), 480 Сухум — Санкт — Петербург (час 9 минут), 641 Ростов — Адлер (час 8 минут), 127 Красноярск — Адлер (58 минут), 465 Астрахань — Имеретинский Курорт (36 минут) и 541 Москва — Адлер (35 минут).

К месту происшествия направили бригаду железнодорожников, которая в короткие сроки расчистила участок. В 05:15 открыли движение по одному пути, а в 05:47 полностью восстановили сообщение.

Актуальную информацию о движении составов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» или по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов: 8 (800) 775-00-00.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте отмечен рост числа пассажиров в праздничные дни июня и город стал одним из самых популярных направлений для путешественников, предпочитающих железнодорожный транспорт. С 11 по 15 июня поездами дальнего следования воспользовались 2,3 млн человек, что на 13,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Мария Удовик