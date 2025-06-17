Цены на квартиры в новостройках Сочи вырастут на 3–4%

К концу 2025 года стоимость квартир в новостройках Сочи может вырасти на 3–4% при условии сохранения текущих рыночных условий и темпов строительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора инвестиционно-строительного холдинга AVA Тамару Коломийцеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Коломийцева отметила, что при стабильных темпах ввода жилья не ожидается значительного увеличения цен на первичном рынке и общий рост может составить 3–4%.

Ранее эксперты прогнозировали более заметный рост стоимости «квадрата» в сочинских новостройках к лету — свыше 5–7%. Ожидалось, что более выраженное увеличение цен произойдет к концу года.

По словам госпожи Коломийцевой, рынок жилой недвижимости в Сочи показывает относительную стабильность на фоне общего снижения активности в российском жилищном секторе. К концу второго квартала 2025 года средняя стоимость кв. м в курортном городе может вырасти на 2–4% из-за уменьшения числа проектов и сезонного увеличения инвестиционного интереса.

Цены на кв. м в Сочи значительно выше, чем в Краснодарском крае. Во втором квартале 2025 года средняя стоимость в регионе составила 156,5 тыс. руб., тогда как в Сочи — 363,2 тыс. руб. в сегменте комфорт.

Сочи продолжает оставаться одним из самых востребованных курортов России. В 2024 году город посетили рекордные 8 млн туристов, и по прогнозам, к 2030 году число отдыхающих может достичь 10 млн.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2025 году на курорте планируется ввести в эксплуатацию 19 многоквартирных домов в пяти жилых комплексах общей площадью 122 тыс. кв. м. Общий ввод жилья в Сочи в этом году составит 750 тыс. кв. м.

Мария Удовик