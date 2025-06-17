Спрос на аренду готового бизнеса в Сочи вырос в несколько раз

В Сочи по итогам апреля и мая 2025 года значительно увеличился спрос на аренду готового бизнеса, при этом расширилось и количество предложений на рынке. На фоне высокого туристического сезона предпринимательская активность в городе выходит за рамки традиционного спроса, охватывая сферы недвижимости, общественного питания, туризма, торговли и услуг, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе сервиса «Авито Бизнес 360».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее востребованной сферой стала аренда бизнеса в области недвижимости и проката. По данным платформы, доля запросов в этой категории составила 24% от общего числа обращений. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года интерес к этому сегменту вырос в 3,5 раза. Средняя стоимость аренды таких объектов в апреле—мае этого года достигла 275 тыс. руб.

На втором месте — бизнес в сфере общественного питания с долей 21%. Особенно заметен рост интереса к аренде баров — он увеличился в 2,5 раза. Средняя стоимость аренды кафе и ресторанов составила 200 тыс. руб., фастфудов — 300 тыс. руб., баров — 100 тыс. руб.

На третьей позиции оказался туристический сегмент с долей 11%. Спрос на аренду гостиничного бизнеса вырос почти в 6,5 раза по сравнению с прошлым годом, а средняя арендная ставка составила 400 тыс. руб.

Вместе со спросом увеличилось и количество предложений о сдаче готового бизнеса в аренду. Лидирующую позицию по числу объявлений занял сектор общепита — 33% от общего объема. В этой категории чаще всего предлагались в аренду рестораны и кафе (57%), заведения фастфуда (30%) и бары (9%). По сравнению с 2024 годом объем предложений по аренде баров увеличился на 40%.

Второе место по объему предложения заняли объекты недвижимости и проката с долей 17%. По сравнению с предыдущим годом объем предложений в этом сегменте вырос в три раза.

На третьем месте оказались сферы торговли, а также красоты и здоровья — по 9% от общего числа объявлений. В этих направлениях также зафиксирован рост: количество предложений по аренде продуктовых магазинов выросло в три раза, цветочных — в два раза, салонов красоты — на 20%. Средняя арендная ставка для торговых точек составила 65 тыс. руб., для салонов красоты — 100 тыс. руб.

Мария Удовик