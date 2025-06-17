Пляжи Сочи остаются закрыты

Власти Сочи сообщили о стабилизации погодной обстановки после ночных ливней и циклона. Пресс-служба администрации курорта отметила, что с начала суток новых происшествий, связанных с непогодой, не зарегистрировано, однако пляжи остаются закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наиболее сильные дожди прошли в Лазаревском районе. В некоторых низинах временно затопило дороги, однако вода ушла естественным путем, движение транспорта не останавливалось. Критического повышения уровня воды в реках не произошло, жители и туристы не обращались в службу экстренного реагирования.

Общественный транспорт работает по обычному расписанию. Специалисты устранили проблемы с подачей воды на улице Виноградной — водоснабжение полностью восстановлено.

Утром возникли задержки железнодорожного сообщения из-за схода селевого потока в Туапсинском районе, но сейчас поезда идут по графику.

Метеорологи прогнозируют морское волнение до четырех баллов с высотой волн до 1,8 м в первой половине дня. Пляжи остаются закрытыми для купания, их откроют с учетом погодных условий.

Жителям и гостям рекомендуют не находиться рядом с водоемами, пляжами, реками и ручьями. Штормовое предупреждение действует до конца суток. Контроль ситуации ведется под руководством главы города Андрея Прошунина.

«Ъ-Сочи» писал, что период неблагоприятной погоды в Сочи завершится 17 июня. Городской штаб организует работу всех служб, жителям и туристам советуют соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании своих маршрутов.

Мария Удовик