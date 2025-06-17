Водителя Toyota госпитализировали после ДТП в Сириусе

Водителя Toyota госпитализировали после столкновения с грузовым Mercedes на автодороге Адлер — Веселое. Авария произошла около 1:00 на 206-м км трассы А-147, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Сириуса в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция ФТ Сириус Фото: Полиция ФТ Сириус

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовиком. В результате ДТП 40-летнего пострадавшего доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции Сириуса выясняют все обстоятельства и причины происшествия.

С начала 2025 года в Сочи зарегистрировано свыше 4,5 тыс. ДТП. В результате 242 аварий пострадали люди: 20 человек погибли, еще 298 получили травмы различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних зафиксировано 37 ДТП, в которых травмы получили 39 детей. Случаев с летальным исходом среди несовершеннолетних в этом году не зарегистрировано.

На федеральной трассе А-147 с начала года произошло около 900 аварий, в которых погибли 12 человек и 144 получили ранения.

Для сравнения, в 2024 году в Сочи было зафиксировано 93 аварии с участием детей. Тогда в результате происшествий погибли двое несовершеннолетних, 106 получили травмы. Большинство пострадавших в прошлом году были пешеходами (48 случаев) и пассажирами (32 случая), также были зарегистрированы инциденты с участием велосипедистов и водителей мототранспорта.

Наибольшее количество ДТП с участием детей в 2024 году зафиксировано в Центральном районе (31 случай) и в Лазаревском (27 случаев). В Адлерском районе произошло 18 аварий, в которых погибли два ребенка и пострадали 34. В Хостинском районе зарегистрировано 17 ДТП с участием несовершеннолетних. Девятнадцать происшествий произошли на пешеходных переходах, еще десять — в темное время суток.

Мария Удовик