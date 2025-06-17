Глава администрации Ставрополя переизбран на новый срок

Депутаты городской думы Ставрополя на внеочередном заседании 17 июня провели голосование по избранию главы краевого центра. Им во второй раз стал нынешний руководитель городской администрации Иван Ульянченко, который будет руководить городом до 2030 года.

По действующему законодательству прямые выборы градоначальника в Ставрополе не проводятся. Конкурсная комиссия из шести членов — поровну от губернатора и от городской думы — рассматривает документы соискателей и проводит с ними собеседование. Кроме действующего мэра в этом году на должность главы города претендовали девять кандидатов, в том числе три депутата гордумы и руководитель районной администрации. Семерых кандидатов комиссия отсеяла, допустив до голосования в гордуме двоих — господина Ульянченко и депутата от партии «Справедливая Россия — За правду», зампреда городской думы Николая Щипачева.

Выступая перед парламентариями, Иван Ульянченко в числе своих заслуг назвал профицитный бюджет города и высокий рейтинг Ставрополя по качеству жизни. В итоге за него проголосовали 27 депутатов, а еще один голос был отдан за господина Щипачева.

Главой города Иван Ульянченко стал в 2020 году после скоропостижной смерти своего предшественника Андрея Джатдоева. До этого господин Ульянченко семь лет возглавлял министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

Александра Ларинцева, Пятигорск