Как боролись за чистоту русского языка

В декабре 1996 года Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию (ФСТР) приняла отраслевую целевую программу «Русский язык и электронные СМИ» на 1997–2000 годы. Документ предполагал «регулярные мониторинги уровня речевой культуры на телерадиовещании федерального и регионального уровней» и вводил должность советника по русскому языку при руководителе ФСТР.

Попытка закрепить нормы русского языка предпринималась в 2003 году в законе «О государственном языке РФ». В нем, к примеру, запрещалось использовать просторечные, пренебрежительные, бранные слова и выражения, вести судебные дела требовалось только на русском. Однако принятый Госдумой закон был отклонен Советом федерации. Доработанный и действующий до сих пор закон «О государственном языке» был принят 1 июня 2005 года. Он, в частности, обязал использовать русский язык в госорганах, судах, СМИ и на выборах.

В сентябре 2016 года Ассоциация учителей литературы и русского языка предложила создать в России лингвистическую полицию для защиты от засилья иностранных слов. Инициатива не была реализована.

В феврале 2023 года в закон «О государственном языке РФ» были внесены поправки, запретившие чиновникам использовать иностранные слова, имеющие русские аналоги. Русский язык стал обязателен для применения в сфере образования, государственных и муниципальных информационных системах, а также в маркировке товаров и информации для потребителей. Поправки обязали соблюдать «нормы русского литературного языка», сверяя их с одобренными правительством справочниками. Надписи на русском и иностранном языках стало необходимо делать идентичными не только «по содержанию и оформлению», но и по размеру.

В апреле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о создании Национального словарного фонда, который объединит нормы русского языка, закрепленные в классических нормативных словарях. Ранее он поручал правительству подготовить единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для обязательного использования в СМИ, госструктурах и школах. Фонд планируется создать к 2027 году.