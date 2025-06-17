Число самозанятых в России к 2026 году может достичь 20 млн человек

Драйвером для роста самозанятости в России стали миллениалы, а в 2025 году этот формат работы активно поддерживает поколение Alpha. Об этом сообщает ВТБ со ссылкой на результаты собственного исследования.



Так, 48% клиентов банка составляет поколение Y (1981-1996 годы рождения). В приоритете у миллениалов баланс между работой и личной жизнью, который обеспечивается гибким графиком и возможностью дистанционно решать поступающие задачи. Еще 29% приходится на представителей поколения Х (1965-1980 годы), людей более опытных и прагматичных. Доля поколения Z (1997-2010 годы) составила 16%, а бэби-бумеров (1946-1964 годы) – всего 5%.

Согласно результатам исследования, чаще всего самозанятость выбирают мужчины (60%). В поколении «зумеров» 64% самозанятых — парни и 36% — девушки, немногим меньше разрыв у поколения Х — 60% мужчин и 40% женщин. Среди «бумеров» самозанятыми являются 56% мужчин, так как женщины пенсионного возраста также заинтересованы в дополнительном заработке и самореализации.