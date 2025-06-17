Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за возбуждение ненависти

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий ответственность по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ). Согласно документу, на такие преступления не будет распространяться административная преюдиция, если они сопровождаются оправданием насилия.

По действующему законодательству, к уголовной ответственности за возбуждение ненависти можно привлечь только в случае, если человек ранее был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение (по ст. 20.31 КоАП).

Документ предлагает не придерживаться этой нормы и сразу привлекать к уголовной ответственности, если преступление будет сопровождаться оправданием или пропагандой применения насилия или будет совершено группой лиц. Санкции за такие преступления поправки сохраняют на действующем уровне. Признанным виновными грозит штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Правительство внесло проект на рассмотрение в феврале 2025 года. В пояснительной записке авторы ссылались на анализ 734 административных дел, возбужденных в прошлом году по ст. 20.31 КоАП: в 313 случаях (почти 43%) такие дела возбуждались по фактам выступлений и публикаций, обосновывающих или одобряющих применение насилия, преимущественно по мотивам национальной принадлежности. Такие деяния, как говорится в записке, обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий.

Полина Мотызлевская