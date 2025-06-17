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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп получил подарок от Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду подарил президенту США Дональду Трампу футболку сборной Португалии со своим именем, автографом и коротким посланием. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, передавший Трампу подарок во время саммита G7 в Канаде.

«Президенту Дональду Трампу. Играем за мир»,— написал Криштиану Роналду.

Ранее сегодня президент Трамп досрочно покинул саммит. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Роман Левищев

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