Дональд Трамп получил подарок от Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду подарил президенту США Дональду Трампу футболку сборной Португалии со своим именем, автографом и коротким посланием. Об этом в социальной сети X сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта, передавший Трампу подарок во время саммита G7 в Канаде.

«Президенту Дональду Трампу. Играем за мир»,— написал Криштиану Роналду.

Ранее сегодня президент Трамп досрочно покинул саммит. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Роман Левищев