РЖД анонсировали новогодние поезда в Сочи

РЖД представили расписание сезонных поездов, которые будут курсировать в период новогодних праздников в направлении Сочи и горных курортов. В компании подтвердили выход на маршруты составов «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь», традиционно востребованных в высокий зимний сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поезд «Новогодняя ночь» отправится 31 декабря из Сочи в сторону Розы Хутор. Состав оформлен в стилистике 1970-х годов, включает комфортабельные вагоны, зону отдыха и вагон-ресторан. Пассажиры смогут встретить праздник на горнолыжном курорте в условиях повышенного комфорта.

«Лыжная стрела» будет курсировать из Ростова-на-Дону в направлении Розы Хутор через Краснодар, Горячий Ключ и Туапсе. Рейсы запланированы с 27 по 30 декабря, а также с 1 по 7 января. В составе предусмотрены вагоны различных классов: плацкарт, купе, СВ, а также купе, адаптированное для пассажиров с инвалидностью. Все вагоны оснащены кондиционерами, экологичными туалетами и розетками.

Кроме того, в период с 29 по 31 декабря и с 1 по 9 января между Сириусом (Имеретинский курорт) и Сухумом будет курсировать поезд «Диоскурия».

Вячеслав Рыжков