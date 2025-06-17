В Саратовской области планируют расширить меры поддержки для промышленности. С соответствующим законопроектом выступила прокуратура на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Анастасия Соболевская указала на необходимость внесения изменений в региональный закон «О промышленной политике в Саратовской области», чтобы привести его в соответствии с федеральным.

Так решено поддержать инженерно-строительную деятельность. «Под этим понимается комплекс работ по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию промышленного объекта»,— объяснила представитель прокуратуры.

Депутат Ольга Лубкова (КПРФ) поинтересовалась, какие финансовые меры поддержки будут предоставлены, в каких объемах, за счет каких бюджетов для реализации нового законопроекта.

«Дополнительного финансирования для этой меры поддержки не требуется,— пояснила госпожа Соболевская.— Все мероприятия будут осуществляться в рамках уже имеющихся бюджетных ассигнований. Мы закрепляем возможность предоставления данной меры поддержки. А остальное — с учетом бюджетных возможностей».

Председатель комитета Александр Анидалов отметил, что помимо приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным, нужно понимать, как именно новый закон будет реализован, к каким последствиям приведет. И хорошо бы, если на эти вопрос ответил представитель правительства.

Руководитель представительства губернатора Саратовской области и правительства в органах власти Роман Яровой сообщил, что члены правительства приходят на заседания облдумы в том случае, если их аргументированно приглашают, письменно, а не устно, и никаких новаций нет в новом законопроекте (его приводят в соответствии с федеральным).

В ходе диалога Александра Анидалова и Романа Ярового так и не выяснилось, какие же меры поддержки саратовскому бизнесу уже предоставляются, в том числе предполагаются на инженерно-строительную деятельность.

«Строительные и проектные работы могут выполнять организации из других регионов,— продолжал господин Анидалов. — Сможем ли мы использовать региональные деньги в этом случае? Ну мы же не буратино, поднимая руки, просто положено привести в соответствие, вот и приводим. Мы хотим понять, как это будет реализовываться, какие последствия будут».

На это представитель прокуратуры пояснила, что расширяется круг тех, кто сможет рассчитывать на меры поддержки. Александр Анидалов предложил поддержать законопроект для принятия на заседании облдумы.

Татьяна Смирнова