Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготах при сделках дарения

Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона об установлении льгот на нотариальные услуги для близких родственников при оформлении ими сделок дарения. Законопроект внесли депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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«С января все сделки дарения, заключаемые между гражданами, подлежат обязательному удостоверению у нотариуса»,— отметил председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, это был вынужденный шаг для противодействия мошенникам, из-за которых люди могут лишиться квартиры. Участие нотариуса обеспечивает законность сделки, но услуга стоит 25–30 тыс. руб. Региональный парламент предложил удешевить такие сделки для близких родственников в два раза.

Сейчас комитет Госдумы по бюджету и налогам принимает поправки к документу. Затем законопроект вынесут на рассмотрение во втором чтении.

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, близкими родственниками являются родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Майя Иванова