Администрация Краснодара переходит на отечественный мессенджер MAX

Сотрудники администрации Краснодара начнут использовать национальный мессенджер MAX для рабочих коммуникаций в течение ближайшей недели. Об этом глава города Евгений Наумов заявил на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

MAX позиционируется как безопасная альтернатива зарубежным платформам, в частности Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и сейчас проходит бета-тестирование. Полноценный запуск сервиса запланирован на осень 2025 года.

«Платформа удобная и простая в использовании, я тоже ее опробовал. Групповые и личные чаты, звонки — всё привычное нам там есть. Работает сервис стабильно, сбоев не было»,— написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам Евгения Наумова, все внутренние чаты и группы будут перенесены на новую платформу в течение одного дня.

Ранее Госдума приняла закон о предустановке национального мессенджера на все мобильные устройства, продаваемые в России. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Анна Гречко