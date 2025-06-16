Главные новости за 16 июня. Сочи

Девятилетний Валентин Королев, на которого напали собаки крупной породы в СНТ «Авиатор» в Сочи, продолжает лечение и готовится к новому этапу хирургической помощи. Врачи планируют провести операцию на нос в начале июля, для чего сейчас расширяют кожные ткани с помощью установленного под кожу эспандера.

Арест предполагаемого участника дела о хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек Многофункционального депозитарного центра в Сочи продлен до 14 июля 2025 года.

В поселке Дагомыс из-за ливневых осадков поднялся уровень воды в реке Ира, позднее река подтопила Батумское шоссе. Критических отметок уровень воды не достиг, движение по автодороге осуществляется в обычном режиме.

В горах Сочи на высоте свыше 2 тыс. м выпал снег в середине июня. На Розе Пик (2,3 тыс. м) зафиксировали +1 градус тепла с туманом и временами слабым мокрым снегом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить обращение многодетной матери из Сочи о нарушении прав ее семьи местными властями.

Центральный районный суд Сочи по иску прокуратуры запретил к распространению в России контент автоблогера, который пропагандировал нарушения ПДД в социальных сетях и на YouTube.

С начала 2025 года на территории Сочи зарегистрировали свыше 4,5 тыс. аварий. В 242 ДТП пострадали люди, 20 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести.