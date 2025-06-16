Бастрыкин поручил изучить жалобу многодетной семьи из Сочи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить обращение многодетной матери из Сочи о нарушении прав ее семьи местными властями. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Местная жительница опубликовала в социальных сетях видеообращение к главе ведомства, в котором рассказала о сложной жизненной ситуации. Семья проживает в арендованном жилье и испытывает финансовые трудности. Многократные просьбы о помощи, направленные в муниципальные органы власти, остались без результата.

Глава СКР дал указание руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Александру Маслову подготовить доклад по всем фактам, изложенным в обращении.

«Ъ-Сочи» писал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителя Сочи, который заявил о риске потери единственного жилья, построенного в 2016 году и зарегистрированного в садоводческом товариществе. Основанием для иска о сносе стало расположение дома в охранной зоне ЛЭП, реконструкцию которой многодетный отец не смог провести за свой счет.

Мария Удовик