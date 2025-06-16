С начала 2025 года в Сочи произошло более 4,5 тысяч ДТП

С начала 2025 года на территории Сочи зарегистрировали свыше 4,5 тыс. аварий, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Госавтоинспекции курорта. В 242 ДТП пострадали люди, 20 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

С участием детей произошло 37 аварий, в которых 39 несовершеннолетних получили травмы. Погибших среди детей в этом году не зарегистрировано.

На трассе А-147 с начала года зарегистрировали почти 900 аварий, в результате которых погибли 12 человек и 144 были ранены. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Для сравнения, в течение 2024 года в Сочи было зарегистрировано 93 ДТП с участием детей, в которых погибли двое и 106 получили травмы. Большинство пострадавших были пешеходами (48 случаев) и пассажирами (32 случая), также отмечены случаи с участием велосипедистов и водителей мототранспорта.

По районам города наибольшее число детских ДТП в прошлом году зафиксировано в Центральном (31 случай) и Лазаревском (27 случаев) районах, в Адлерском — 18 аварий с двумя погибшими, в Хостинском — 17 ДТП. 19 происшествий произошли на пешеходных переходах, 10 — в темное время суток.

В 22 случаях причиной ДТП стало нарушение правил самими детьми, в том числе переход дороги в неположенном месте и неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствий.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд дело против 66-летней автомобилистки, сбившей двух девушек на электросамокате, в результате чего одна из них погибла. Авария произошла 1 августа 2024 года, обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Мария Удовик