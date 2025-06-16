Очередная операция для пострадавшего от собак в Сочи запланирована на июль

Девятилетний Валентин Королев, на которого напали собаки крупной породы в СНТ «Авиатор» в Сочи, продолжает лечение и готовится к новому этапу хирургической помощи. Как рассказал «Ъ-Сочи» отец мальчика, врачи планируют провести операцию на нос в начале июля, для чего сейчас расширяют кожные ткани с помощью установленного под кожу эспандера. Медицинские процедуры проходят в Российском детском клиническом больничном центре в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / RDKBofficial Фото: t.me / RDKBofficial

По словам отца мальчика Валентина Королева, состояние ребенка стабильное, осложнений нет. Установленный в области лба эспандер наполняют физраствором дважды в неделю — это необходимо для натяжения кожи, которой в ходе операции закроют сформированную носовую область.

«Он воспринимает все спокойно, сам следит за изменениями и не жалуется. Осложнений не было. Эспандер — это инородное тело, но он быстро привык»,— пояснил Валентин Королев.

Ожидается, что в начале июля эспандер снимут, и в рамках одной операции врачи нарастят хрящевую ткань из ребра и закроют нос новой кожей. После этого пациенту потребуется около месяца на восстановление. В августе запланирована следующая операция — реконструкция верхней губы с использованием слизистой, ранее выращенной в лабораторных условиях.

Параллельно с лечением Валентин продолжает обучение. Он занимается по общеобразовательной программе и для себя. Основной упор сейчас делается на развитие навыков письма. Как отметил отец, несмотря на сложности, у мальчика отличные отметки и высокий интерес к обучению.

«Мы занимаемся понемногу, он читает, пишет. Есть возможность ходить в кружки при больнице, но с эспандером он пока стесняется, хотя в больнице есть и другие дети, у кого объемы еще больше и которые лежат в центре дольше»,— уточнил господин Королев.

Инцидент произошел в конце февраля, когда две собаки породы хаски напали на ребенка, находившегося на улице без сопровождения взрослых. Ему оказали экстренную помощь в Сочи, после чего доставили в больницу Краснодара, а позднее Москвы, где потребовались срочные хирургические вмешательства, в том числе пересадка кожного лоскута.

После задержания владелец собак признал, что не кормил животных длительное время. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мировой судья Адлерского района признал владельца собак виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик