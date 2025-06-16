В середине июня в горах Сочи выпал снег

В горах Сочи на высоте свыше 2 тыс. м выпал снег в середине июня. Об этом сообщает официальный Telegram-канал курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: вебкамеры Сочи Фото: вебкамеры Сочи

По данным метеослужбы Роза Хутор на 12:00, 16 июня в полдень на Розе Пик (2,3 тыс. м) зафиксировали +1 градус тепла с туманом и временами слабым мокрым снегом. Южный ветер достигает 10 м/с, видимость составляет всего 50 м.

В южном секторе на высоте свыше 1,5 тыс. м температура поднялась до +6 градусов при пасмурной погоде с периодическими дождями. В Горной олимпийской деревне (1,1 тыс. м) столбик термометра показывает +11 градусов, а в Розе Долине на отметке 560 м — +13 градусов тепла.

В это время в поселке Дагомыс уровень воды в реке Ира увеличился из-за сильных дождей, что привело к подтоплению Батумского шоссе. Однако критических отметок вода не достигла, и движение по дороге продолжается в обычном режиме. Населенные пункты не находятся под угрозой подтопления.

Метеорологи предупреждают о неблагоприятной погоде на ближайшие сутки. В понедельник и вторник, 16 и 17 июня, в Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди с грозами и порывистый ветер до 15–18 м/с. На море прогнозируется шторм, передает городская администрация в своем Telegram-канале.

На реках и малых водотоках возможен резкий подъем уровня воды. В горных районах увеличивается вероятность образования небольших селевых потоков.

Все службы находятся в повышенной готовности, а ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и туристам рекомендуется избегать отдыха у водоемов, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также принимать меры для обеспечения безопасности и защиты имущества.

Автомобилистам следует учитывать предупреждения спасательных служб при планировании маршрутов.

Мария Удовик