Река Ира в Сочи вышла из берегов и подтопила Батумское шоссе

В поселке Дагомыс из-за ливневых осадков поднялся уровень воды в реке Ира, позднее река подтопила Батумское шоссе. Критических отметок уровень воды не достиг, движение по автодороге осуществляется в обычном режиме. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Лазаревское / Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Лазаревское / Сочи

Мониторинговые группы оперативного штаба усилили контроль за водными объектами. Специалисты объезжают и обходят зоны отдыха, предупреждают людей о необходимости соблюдать осторожность.

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на ближайшие сутки. В понедельник и вторник, 16 и 17 июня, в Сочи и на территории Сириус ожидаются сильные дожди с грозами, а также порывистый ветер со скоростью до 15–18 м/с. На море прогнозируется шторм, сообщает пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.

На реках и малых водотоках возможен резкий подъем уровня воды. В горных районах возрастает вероятность образования небольших селевых потоков.

Все службы работают в режиме повышенной готовности. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют избегать отдыха у водоемов, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными конструкциями, а также принимать меры для обеспечения своей безопасности и защиты имущества.

Автомобилистам советуют учитывать предупреждения спасательных служб при планировании маршрутов.

Мария Удовик