Суд Сочи запретил контент автоблогера за пропаганду нарушений ПДД

Центральный районный суд Сочи по иску прокуратуры запретил к распространению в России контент автоблогера, который пропагандировал нарушения ПДД в социальных сетях и на YouTube. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд установил, что видеоматериалы блогера в ВКонтакте, Telegram и YouTube содержали пропаганду различных правонарушений на дороге. В роликах демонстрировались превышение скоростного режима, дрифт на общественных дорогах, незаконное использование форменной одежды с символикой Госавтоинспекции и управление автомобилем с поддельными номерами. За эти действия суд ранее лишил водителя прав.

Судебная инстанция пришла к выводу, что подобные видеоролики способствуют совершению правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с этим информация на ресурсах блогера была признана запрещенной к распространению на территории России.

Решение суда станет основанием для включения страниц блогера в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в стране запрещено.

«Ъ-Сочи» писал, что Туапсинский районный суд приговорил 34-летнего местного жителя к 400 часам обязательных работ и лишению права управления транспортом на три года за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Также суд конфисковал его автомобиль Volkswagen Polo 2023 года и передал его в доход государства.

Мария Удовик