Жалобу подали к судебному столу

В Челябинском областном суде 16 июня стартовало рассмотрение жалобы адвокатов бывших владельцев АО «Макфа» на решение о взыскании 19,7 млрд руб. дивидендов. По мнению стороны защиты, суд необоснованно удовлетворил соответствующий иск Генеральной прокуратуры РФ. В апреле этого года надзорное ведомство смогло доказать коррупционный характер полученных в 2002–2024 годах дивидендов от деятельности «Макфы». Тогда в пользу государства также было изъято ООО «Мишкинский продукт». По мнению экспертов, у адвокатов почти нет шансов добиться пересмотра решения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокаты «Макфы» настаивают на незаконности решения суда о национализации

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Адвокаты «Макфы» настаивают на незаконности решения суда о национализации

Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

Челябинский областной суд начал рассматривать апелляционную жалобу адвокатов бывших владельцев АО «Макфа» на решение о взыскании 19,7 млрд руб. дивидендов. Первое заседание состоялось 16 июня. Информация размещена в картотеке судебных дел.

Апелляционная жалоба была передана судье 22 апреля этого года. В списке ответчиков 14 человек, среди которых, в том числе, бывшие владельцы АО «Макфа» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, члены их семей и другие физические лица.

Решение, которое оспаривают адвокаты, было принято Центральным районным судом Челябинска 23 января этого года. Тогда он удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывших владельцев «Макфы» более 19,7 млрд руб. дивидендов и прибыли, полученных в 2002–2024 годах. Гособвинитель доказал, что деньги были приобретены коррупционным путем.

Кроме того, по иску Генпрокуратуры суд обратил в доход государства активы ООО «Мишкинский продукт» (Курганская область). Предприятием на тот момент владела Марина Савранская, бывшая учредительница управляющей компании «М-Групп», которая до национализации контролировала АО «Макфа». Генпрокуратура также посчитала «Мишкинский продукт» имуществом, полученным коррупционным путем. Компания привлечена к рассмотрению апелляционной жалобы в качестве третьего лица.

Во время рассмотрения иска надзорному ведомству предложили заключить мировое соглашение с Оксаной Юревич (бывшая жена Михаила Юревича) и Михаилом Подаляко (дальний родственник Михаила Юревича) на сумму 20 млрд руб. В счет мирового соглашения они также перечислили первые 5 млн руб. Однако Генпрокуратура отказалась от сделки. Перечисленные деньги в итоге направили в счет погашения основной суммы взыскания.

Генпрокурор доказал, что Михаил Юревич и Вадим Белоусов, являясь госслужащими, продолжали вести предпринимательскую деятельность, что нарушает антикоррупционное законодательство. По мнению гособвинителя, они фиктивно оформили принадлежащие им активы «Макфы» на родственников.

Текст апелляционной жалобы адвоката Игоря Трунова состоит из 25 пунктов. По мнению стороны защиты, Михаил Юревич продал принадлежащие ему доли и акции компании еще в 2003-м, за два года до вступления в должность главы Челябинска. Адвокат заявляет, что правоохранительные органы не проводили проверки в отношении бывшего губернатора и экс-депутата Вадима Белоусова во время исполнения и после сложения ими своих полномочий. Из-за этого у генпрокурора не было оснований для подачи иска об изъятии компаний в доход государства, считает Игорь Трунов.

Принимая решение, суд пришел к выводу, что Михаил Юревич и Вадим Белоусов расширяли свой бизнес, включая в него новые предприятия. Они также оказывали им различные преференции при оформлении земельных участков и разрешений на строительство. Однако адвокаты считают этот факт и другие доводы генпрокуратуры недоказанными.

Крупнейшее производство макарон в России «Макфа» стало собственностью государства в мае 2024 года. Тогда Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов предприятия, стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО «Макфа, «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «Родник» и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО «УК “М-групп”», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

Во время рассмотрения заявления адвокаты экс-владельцев «Макфы» также предложили Генпрокуратуре мировое соглашение. По его условиям предприятие переходит в собственность государства, однако часть акций семья Юревичей выкупает за 10 млрд руб. Таким образом ответчики частично сохранили бы право владения «Макфой». Однако предложение было проигнорировано.

В настоящий момент бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов находятся в международном розыске. Их обвиняют в получении взяток на сумму более 3,2 млрд руб. за покровительство подрядчикам при ремонте и строительстве дорог на Южном Урале.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что шансы на удовлетворение апелляционной жалобы крайне малы. «В основе принятого решения суда лежит другое постановление, которым констатировано, что государство ранее безосновательно и незаконно утратило свой актив. Из этого следует, что и ответчики не вправе были извлекать прибыль из незаконно полученного имущества. Безусловно, само по себе решение первой инстанции небезупречно с точки зрения теории права, но боюсь, что в данном случае возобладают общие принципы справедливости и административный ресурс органов прокуратуры»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева