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Нижегородский технопарк «Эркон» получит из бюджета 1,24 млрд рублей

Правительство Нижегородской области утвердило ООО УК «Электроник Технолоджи Парк» получателем субсидии на создание промышленного технопарка. В 2025-2027 годах компания получит почти 1,24 млрд руб., следует из указа от 10 июня 2025 года.

В том числе в 2025 году предусмотрено 400 млн руб., в 2026 году — почти 411 млн руб., в 2027 году — 428,6 млн. Каждый год по 300 млн руб. будут выделять из федерального бюджета, оставшуюся часть — из бюджета региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», заявка «Электроник Технолоджи Парк» на указанную сумму прошла отбор регионального минпромторга в 2024 году и рассматривалась в федеральном Минпромторге. Компания создает технопарк «Эркон» на улице Нартова в Нижнем Новгороде. Он должен стать технологическим кластером по производству радиоэлектронной продукции, ориентированной на промышленную электронику, интеллектуальную энергетику, беспилотный транспорт и телекоммуникации. В составе технопарка около 36 тыс. кв. м цехов с производственным и испытательным оборудованием, а также специализированный образовательный центр.

Галина Шамберина

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