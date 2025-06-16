В Краснокамском районе задержали браконьера за ловлю раков

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии задержали жителя Краснокамского района, подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, фигурант уголовного дела с помощью 15 раколовок поймал около 7 тыс. раков и собирался продать их. Раков выпустили в естественную среду обитания.

«Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке»,— отметила Ирина Волк.

Майя Иванова