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Жители Анапы и Новороссийска рассматривают недвижимость в Таиланде

Индекс интереса к Таиланду в целом по Краснодарскому краю приблизился к 125%. Об этом сообщили в агентстве недвижимости CMP GROUP ГЖА.рф.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Спрос на азиатскую недвижимость у жителей Черноморского побережья растет в связи со схожестью климата и опытом владения курортной недвижимостью. По мнению экспертов, внутренний рынок на Кубани «перегрет», в связи с чем стоимость квадратного метра недвижимости за рубежом вполне сопоставима по цене с покупкой жилья на побережье.

«Таиланд предлагает удобную инфраструктуру, развитую систему аренды и лояльные условия для иностранных собственников. Это делает его привлекательным не только для сезонного отдыха, но и для долгосрочного проживания», — прокомментировал генеральный директор агентства.

По его словам, доля покупателей из южных регионов России продолжит расти. Для владельцев объектов курортной недвижимости Таиланд становится новым выходом на международный рынок.

Алена Воробьева

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