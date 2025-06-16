Гендиректором самарского РКЦ «Прогресс» стал главный инженер
Евгений Лукин избран на должность генерального директора самарского АО «РКЦ "Прогресс"». Решение принял совет директоров предприятия. Об этом сообщается на сайте завода.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
С 2019 года и до последнего времени Евгений Лукин занимает пост первого заместителя генерального директора — главного инженера ракетно-космического центра «Прогресс». Он работает на предприятии с 2006 года.
До Евгения Лукина РКЦ «Прогресс» возглавлял Дмитрий Баранов. Он занимал пост с 2018 до конца марта 2025 года. В настоящее время Дмитрий Баранов работает заместителем генерального директора Роскосмоса.