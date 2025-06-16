Гендиректором самарского РКЦ «Прогресс» стал главный инженер

Евгений Лукин избран на должность генерального директора самарского АО «РКЦ "Прогресс"». Решение принял совет директоров предприятия. Об этом сообщается на сайте завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

С 2019 года и до последнего времени Евгений Лукин занимает пост первого заместителя генерального директора — главного инженера ракетно-космического центра «Прогресс». Он работает на предприятии с 2006 года.

До Евгения Лукина РКЦ «Прогресс» возглавлял Дмитрий Баранов. Он занимал пост с 2018 до конца марта 2025 года. В настоящее время Дмитрий Баранов работает заместителем генерального директора Роскосмоса.

Георгий Портнов