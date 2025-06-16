Суд оставил в силе приговор экс-главе «Зодчего» за ущерб дольщикам на 1 млрд руб

Суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-гендиректора двух строительных компаний ООО «Зодчий» и ООО СК «Зодчий» на приговор по делу о превышении должностных полномочий при строительстве жилых домов. Ранее ему назначили пять лет колонии общего режима, сообщает прокуратура Красноярского края.

«Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу стороны защиты о ненадлежащей оценке фактических обстоятельств дела и чрезмерной строгости назначенного наказания и оставил приговор без изменения», - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант дела привлек средства дольщиков для строительства пяти многоквартирных домов в Свердловском районе

Красноярска и Сосновоборске. Согласно версии правоохранителей, глава компании израсходовал полученные деньги «на цели, не связанные с возведением домов, в том числе рассчитывался с контрагентами по обязательствам, возникшим в связи со строительством других объектов».

Кроме того, он оформил в банке кредитный договор, условия по которому не соблюдал. В связи этим компании прекратили выдачу денег, впоследствии она обанкротилась.

Ущерб от действий обвиняемого 609 жителям следствие оценивает более чем в 1 млрд руб.

Александра Стрелкова