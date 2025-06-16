Человек погиб в результате падения стены во время землетрясения в Перу

Человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Перу, на него упал кусок стены. Еще пять человек пострадали, их госпитализировали. Об этом сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям в соцсети X.

В сообщении уточнили, что сейсмособытие произошло в округе Индепенденсия. По данным Национального центра, в результате были повреждены жилые дома, дороги и больницы.

В результате смерти человека начато расследование по подозрению в причинении смерти по неосторожности, добавили в прокуратуре.

Как сообщил Национальный сейсмологический центр Перу, очаг землетрясения залегал на глубине 49 км в 30 км к юго-западу от провинции Кальо, расположенной вплотную к Лиме.