Дизайн-моветон: лофт, винтаж, эклектика — на грани усталости

Мир интерьеров — как мода: постоянно меняется, но при этом оставляет след в пространстве на годы, а порой и на десятилетия. Сегодня дизайнеры ориентируются на создание практичных, функциональных и эстетически гармоничных пространств, отказываясь от подходов, создающих дисбаланс, чувство дискомфорта или визуальное перенасыщение. При этом главным трендом ближайших лет, по словам экспертов, станет индивидуальный подход к разработке интерьера в зависимости от особенностей личности и ритма жизни заказчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что в тренде интерьерных решений — персонализация, и создавать современные дизайн-проекты необходимо с учетом психологического портрета заказчика

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что в тренде интерьерных решений — персонализация, и создавать современные дизайн-проекты необходимо с учетом психологического портрета заказчика

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Тема антитрендов в интерьере всегда остается субъективной, ведь у каждого свои вкусы и визуальные ориентиры. Однако с профессиональной точки зрения некоторые приемы дизайна постепенно теряют актуальность, особенно если используются шаблонно и без учета реального образа жизни клиента.

Например, сейчас дизайнеры все чаще отказываются от излишней декоративности. По словам, Александра Шестакова, генерального директора Первой мебельной фабрики, президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, на рынке практически исчез винтаж. Популярные ранее текстуры под бетон, дуб с трещинами, элементы стиля лофт — все это уже неактуально.

«Также уходят в прошлое классические интерьеры. Если сравнивать с ситуацией пятилетней давности, то классики было значительно больше. Сейчас доминирующий стиль на рынке — это софт-минимализм. От классического минимализма он отличается более мягкой и тактильной эстетикой. Этот стиль близок к направлению джапанди, который сочетает рациональность, функциональность и ощущение комфорта»,— поясняет эксперт.

Также среди решений, которые еще недавно были на пике популярности, глянцевые фасады мебели. «Визуально холодные, непрактичные и маркие — они все чаще уступают место матовым и тактильным поверхностям. Аналогично — рейки на стенах, которые из свежего декоративного приема превратились в "интерьерный штамп". Им на смену приходят более сложные и выразительные декоративные панели с уникальной текстурой. Стремительно теряет популярность и избыточно используемый скандинавский стиль в серых тонах — он стал ассоциироваться с холодом и визуальной стерильностью. Сейчас клиенты ищут уюта, тепла и живых акцентов: в моду возвращаются бежевые оттенки, приглушенные природные текстуры, мягкий свет, авторский декор»,— делится Марина Ендовицкая, генеральный директор студии интерьеров Genesis Interior.

Наталия Лукашина, сооснователь архитектурного бюро lineup.archi, выделяет семь главных антитрендов в дизайне интерьеров. Первый из них — злоупотребление яркими акцентами. Сегодня предпочтение отдается нейтральным оттенкам и глубоким сложным тонам, которые создают ощущение спокойствия и гармонии. Второй антитренд — эклектика ради эклектики. Ранее сочетание различных стилей считалось признаком креативности. Однако сейчас более актуально создание сбалансированных, выдержанных в одном стиле пространств.

Также уходят в прошлое открытые полки и книжные шкафы, обилие зеркал и блестящих поверхностей. Закрытые системы хранения поддерживают визуальный порядок, а зеркальные поверхности, хоть и способны визуально расширять пространство, их избыток приводит к переутомлению глаз и ухудшению качества освещения.

«Когда-то основой экологичного дизайна стали натуральные материалы, однако чрезмерное увлечение натуральностью привело к однообразию интерьерных решений. Грамотные дизайнеры понимают важность баланса между природными материалами и современными технологиями, сочетая лучшее из обоих миров»,— указывает госпожа Лукашина. Она добавляет, что устаревшим и ограничивающим подходом считается теперь использование моноцветности, а также геометрических узоров для оформления стен, полов и мебели.

«Такие антитренды и формирование новых стилистических подходов обусловлены стремлением к комфорту, гармонизации внутреннего пространства и адаптации тенденций к современному образу жизни. При этом, конечно, дизайн интерьера в большей степени зависит от предпочтений, сценария жизни и психологического портрета конкретного заказчика. Поэтому главным трендом в дизайне интерьеров на ближайшие годы будет индивидуальный подход и эксклюзивность»,— уверена госпожа Лукашина.

«Функциональные, но обезличенные "евроремонты" — это боль дизайнеров: одинаковые идеально выровненные поверхности стен, натяжные потолки, встроенные кухни — все по стандарту. Без характера, без истории. Клиенты стали понимать, что пространство должно говорить о них, а не просто быть "как на картинке". Сегодня потребность в индивидуальности и ощущении дома, который "твой", превзошла стремление к нейтральной красоте. Поэтому в тренде — персонализация. Не столько в цветах и декоре, сколько в планировках, сценариях света, мебели на заказ, работе с архитектурными особенностями помещениями»,— заключает Анастасия Кичигина, коммерческий директор мебельной фабрики «Гранд Кволити».

Будущие ожидания

Поскольку интерьерные тенденции меняются постоянно, отражая социальные и культурные трансформации, эксперты также выдели решения, которые могут пополнить список дизайнерских антитрендов в ближайшем будущем. «Кухни в потолок, которые формально функциональны, но визуально перегружают и давят, темные потолки, каменные стены, барные стойки в студиях — все это решения, которые быстро теряют актуальность при активной повседневной жизни. Пространству требуется больше гибкости, воздуха, удобства. При этом любые тренды в этой сфере имеют смысл только тогда, когда они работают на человека, а не против него»,— поясняет госпожа Ендовицкая.

Из других трендов «пока что в моде, но на грани усталости» госпожа Кичигина, выделяет оттенки greige и total beige, а также ротанг и канвас, которые присутствуют везде — от обычных табуреток до кресел в люксовых проектах.

«Обилие арок — тренд последних двух лет, но слишком часто используемый мотив быстро теряет свою уникальность. Открытые гардеробные и кухни-гостиные, отражающие идею открытых пространств,— безусловный хит 2010-х. Вместе с тем пришла усталость от жизни "на виду", а пандемия подстегнула тренд на приватность. Подсветка тоже становится менее "театральной": дизайнеры все чаще отказываются от ниш по периметру. В целом же внутренний интерьер все чаще становится продолжением внутреннего состояния. Продвинутые дизайнеры и фабрики сегодня проектируют не стили, а состояния и атмосферу. Ведь комфортная жизнь человека начинается с комфортного интерьера, который был создан с учетом его личного ритма жизни»,— заключает Анастасия Кичигина.

Антонина Егорова