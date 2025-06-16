Арендаторам нарезали лишнего

В Краснодаре в муниципальную собственность могут быть возвращены земельные участки рыночной стоимостью более 1 млрд руб., проданные арендаторам по льготной цене. Генпрокуратура выяснила, что граждане получали судебные решения о праве на выкуп земли в ситуации, когда площадь участка в десятки и сотни раз превышала размеры расположенного на нем здания. Надзорное ведомство обратилось в апелляцию за отменой судебных актов о выкупе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура обратилась в суд в связи с установлением как минимум трех случаев «незаконного выбытия» участков земли из муниципальной собственности. Схема была однотипной: мэрия отказывала арендатору в выкупе земельного участка, тот обращался в суд и получал решение, обязывающее предоставить заявителю в собственность землю по льготной цене и без торгов.

В частности, установил надзор, жительница Краснодара Яна Графова в августе 2024 года стала собственницей участка площадью 5,3 га в краевом центре. Для обоснования своих требований гражданка указала на то, что на участке расположен принадлежащий ей нежилой объект площадью 562 кв. м. Ленинский райсуд Краснодара удовлетворил исковое заявление, не приняв во внимание тот факт, что размер земельного массива более чем в 95 раз превышает площадь принадлежащего заявительнице здания. Рыночная стоимость участка составляет, по оценкам экспертов, около 640 млн руб. Между тем Яна Графова приобрела землю в собственность за 62,2 млн руб.

В связи с этим заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачёв направил в Краснодарский краевой суд апелляционное представление об отмене неправосудного решения первой инстанции. Замгенпрокурора обратил внимание на то, что исключительное право собственника здания на приобретение участка без торгов возникает в отношении лишь той его части, которая занята постройкой и требуется для ее использования. Госпожа Графова не представила доказательств того, что для эксплуатации одного здания ей необходим земельный массив площадью 5,3 га. Краснодарский краевой суд удовлетворил требования Генпрокуратуры и восстановил права муниципалитета на участок.

Тем временем сотрудники Генпрокуратуры заинтересовались активностью Яны Графовой и провели мониторинг судебных процессов по ее искам. Оказалось, что в 2021 году Ленинский райсуд Краснодара в аналогичной ситуации обязал мэрию Краснодара продать заявительнице участок площадь 0,2 га на берегу реки Кубань. Спорный актив оценивается в 52 млн руб. При этом земельный участок не подлежал передаче в частную собственность, так как расположен в зеленом массиве, где предполагается создание бульвара. Первый заместитель Генпрокурора РФ Анатолий Разинкин обжаловал решение Ленинского райсуда в апелляции, дело находится на рассмотрении.

При схожих обстоятельствах выбыл из публичной собственности участок площадью 2,2 га в Краснодаре. В 2022 году Ленинский райсуд Краснодара признал право Алины Григорович, владелицы расположенного на участке частного дома, на выкуп земли. При этом размер земельного массива более чем в тысячу раз превышает площадь здания (20 кв. м). Кроме того, участок также не должен был перейти в частную собственность, так как граничит со взлетно-посадочной полосой военного аэродрома Краснодар-Центральный. Рыночная стоимость участка превышает 500 млн руб. Прокурорская проверка выяснила, что новая владелица массива разбила его на 27 участков и подготовила к продаже. Первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин оспорил судебный акт, дело находится на рассмотрении. По инициативе прокуратуры судом применены обеспечительные меры, исключающие возможность дальнейшей перепродажи участков.

Анна Перова, Краснодар