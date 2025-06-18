«Умный» каркас жилья

Современный образ жизни предъявляет новые требования к благоустройству домов. Теперь мало, чтобы было просто красиво — должно быть еще функционально и автоматизировано. Технологии становятся неотъемлемой частью интерьера, не просто дополняя его, а формируя новые подходы к проектированию жилых и коммерческих пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллаборации дают брендам конкурентное преимущество — особенно на фоне глобального утомления от однотипного масс-маркета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Коллаборации дают брендам конкурентное преимущество — особенно на фоне глобального утомления от однотипного масс-маркета

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сегодня технологии можно назвать естественной частью современных интерьеров, при этом визуально они остаются практически незаметными. Вся технологическая начинка — скорее «интеллектуальный скелет» пространства, который служит не эстетике, а комфорту. Системы «умного дома», скрытые сенсоры, программируемые сценарии освещения, управления шторами, климатом и даже бытовой техникой — все это помогает человеку меньше тратить усилий на рутину и больше внимания уделять себе, семье и жизни в пространстве.

В целом, как отмечают эксперты, сейчас уже не человек работает на интерьер, а интерьер на человека. «Мы максимально пытаемся создать пространство, которое будет обслуживать все наши потребности. При этом нельзя сказать, что технологии глобально меняют дизайн интерьера. Скорее они подстраиваются под задачи и стилистические решения»,— поясняет Андрей Опарин, генеральный директор ремонтно-строительной компании «Реновель».

К примеру, владельцы бизнеса, сотрудники и дизайнеры интерьеров приходят к тому, что работа занимает очень много времени, и если человек будет в этом время лишь сидеть на стуле, его КПД сильно пострадает. При этом, если интерьер создан так, что там есть пространство для отдыха, для уединенных телефонных разговоров или встреч, то человек работает намного быстрее, меньше устает и больше креативит.

Эксперты выделяют несколько направлений развития современного дизайна интерьеров. Так, по словам Алексея Лоцманова, сооснователя архитектурного бюро lineup.archi, уверенно интегрируются в повседневность технологии «умного дома». «Речь, конечно, не только об "Алисе". Все труднее найти бытовую технику без встроенного интеллекта. Но главное — перемены происходят почти незаметно: сенсоры, автоматика, интеллектуальные розетки и "умные" стекла трансформируют пространство, делая его гибким, экологичным и комфортным. Такие решения органично вписываются как в классику, так и в минимализм, приближая интерьер к будущему, где атмосфера подстраивается под человека»,— рассуждает он. Сегодня, по данным ВЦИОМа, опыт использования систем «умного дома» есть у 23% россиян. Почти 58% относятся к таким технологиям положительно, а среди молодых потребителей уровень одобрения достигает 77%.

При этом увлечение нейросетями в интерьерном дизайне, пусть и оправданное, по мнению господина Лоцманова, пока больше похоже на антитренд: многочисленные сервисы, предлагающие «волшебное» преображение пространства, создают иллюзию, будто алгоритмы способны заменить профессионала. И хотя за этими инструментами будущее, но пока они лишь на пути к зрелости и не могут полноценно учитывать множество тонкостей настоящего дизайн-процесса.

Также одним из ключевых аспектов современного интерьера является функциональность. Все больше людей предпочитают мебель и предметы интерьера, которые помогают оптимизировать использование пространства и сделать дом более практичным. «Отдельное место в этом тренде занимает трансформирующаяся мебель. Ее функциональность сегодня ценится выше эстетики — особенно в условиях компактных пространств. Раскладные столы, кровати, спрятанные рабочие зоны, системы хранения, которые "исчезают" в стенах,— все это не только удобно, но и позволяет сохранить визуальную легкость в интерьере»,— рассуждает Анастасия Чепульская, ведущий дизайнер студии Genesis Interior.

Стиль пространства по-прежнему играет значительную роль. «Мир осязаемых вещей меняется не менее стремительно, чем цифровая среда: на рынок выходят углеродное волокно, плексиглас, инновационные текстиль, синтетические смолы и метакрилы. Эти материалы расширяют границы формы, облегчая конструкции, усиливая выразительность и соединяя эстетику с инженерией будущего»,— рассуждает господин Лоцманов.

При этом в целом, по словам господина Опарина, стилистика интерьера может оставаться классической или даже исторической — технологии лишь дополняют его, не нарушая общей эстетики. Например, панели из красного дерева могут скрывать в себе «умные» системы, а традиционный на вид кабинет может быть оснащенным автоматизированным освещением. Таким образом, современные технологии не заменяют дизайн, а расширяют его возможности, позволяя создавать интерьеры, которые одновременно эстетичны, практичны и отвечают запросам нового времени.

Перспективы развития

По словам экспертов, спрос на «умные» решения для интерьеров продолжает расти, особенно в сегментах премиум- и бизнес-класса. «По нашим наблюдениям, более 70% новых проектов с участием профессиональных дизайнеров включают хотя бы базовые элементы "умного дома": управление климатом, светом и безопасностью. Наибольший интерес проявляют молодые и технологически подкованные потребители и семьи, ценящие удобство и безопасность»,— делится Дмитрий Кожевников, генеральный директор компании «СофтМастер».

В ближайшие годы ожидается развитие таких трендов, как невидимая автоматизация, когда датчики и технологии полностью интегрируются в отделку и мебель, или «умный» устойчивый дом — на фоне роста интереса к экологичности. «Умные дома» все чаще будут использовать ИИ для оптимизации энергопотребления, управления водными ресурсами и интеграции с солнечными панелями и системами хранения энергии.

При этом применение ИИ будет идти и в других направлениях. «Тренд на интеграцию искусственного интеллекта в интерьерные технологии очевиден. Уже появляются системы, которые обучаются привычкам жильца: когда он просыпается, в каких зонах любит читать или работать, какую температуру предпочитает ночью. В перспективе мы можем ожидать "умную" мебель: столы, которые раскладываются сами при необходимости, кровати с управлением уровнем жесткости и температуры, динамически регулируемое освещение по биоритмам»,— перечисляет Анастасия Чепульская. Причина всех этих изменений — стремление к максимальному комфорту. Поэтому эксперты видят будущее интерьера как сочетание невидимого интеллекта и видимой заботы о человеке.

Антонина Егорова