Когда подъезд становится парадной, а двор — общественным пространством

Сегодня места общего пользования (МОП) выделяют жилой проект на фоне остальных и подчеркивают его статус и подход застройщика. В организации общих зон дома девелоперы уже не ограничиваются элементами безбарьерной среды, колясочными и кладовыми, а предусматривают электроподогрев крыльца и даже ресепшен с зоной отдыха во входных группах. На примерах новых ЖК Петербурга разбираемся в современных трендах дизайна МОП и дворовых общественных пространств.

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Из памяти покупателей квартир в современных новостройках Петербурга уже стерты образы старых подъездов в советских жилых домах, однотипных и неудобных. В наше время на рынке жилой недвижимости уже сформировались принципы обустройства входных групп, а некоторые из них, например, элементы безбарьерной среды (входы в подъезды на уровне земли, наличие пандуса или подъемника на лестнице к лифтам) стали даже обязательными.

Новое в МОП

При этом девелоперы все равно продолжают удивлять разборчивых покупателей, внедряя все новые «фишки» в обустройство МОП. Так, в некоторых жилых комплексах сегодня уже применяется электроподогрев площадок перед входом, система грязезащиты и теплый пол в тамбурах. В проектах комфорт-класса стали привычными колясочные, а в некоторых объектах — и кладовые. К примеру, в ЖК «Кинопарк» и ЖК «Гранат», которые холдинг «РСТИ» возводит в Красносельском и Фрунзенском районах Петербурга, спроектированы кладовые, наличие которых освобождает место в квартире от редко используемых вещей. Бесшумные лифты достаточной грузоподъемности — еще один пункт, на который обращают внимание покупатели. В целом дизайнерская отделка мест общего пользования с интересными деталями, выполненная в стилистике и фирменных цветах жилого комплекса, привлекает внимание и создает приятную атмосферу. Так, в отделке МОП еще одного проекта компании — ЖК «Тайм Сквер» — использованы декоративные панно из стабилизированного мха с подсветкой, которые эффектно смотрятся и перекликаются с концепцией жилого комплекса, расположенного совсем рядом с Юнтоловским заказником.

Расширить представление

Девелоперы не останавливаются на стандартных элементах оформления МОП и расширяют привычный набор опций креативными нововведениями. Актуальным трендом является создание в жилом комплексе просторной центральной входной группы со вторым светом, стойкой ресепшен и зоной для отдыха с удобной мебелью. «Первый опыт создания подобного пространства наша компания получила при реализации проекта жилого комплекса премиум-класса Familia на Петровском острове — там появилась просторная лобби-зона с потолком высотой 6,7 м, парадной лестницей и антикварным роялем»,— рассказала Нина Креславская, заместитель председателя совета директоров холдинга «РСТИ».

В одном из корпусов ЖК «Кинопарк» будет создана центральная входная группа с симметричными винтовыми лестницами, по форме напоминающими киноленту, вторым светом и зоной для отдыха. Изюминкой нового проекта «Гранат» на улице Фучика в шаговой доступности от станции метро «Бухарестская» станет центральная входная группа со вторым светом и высокими витражами, дизайн которой вдохновлен игрой отражений и сиянием граней драгоценного камня граната.

Немаловажное внимание уделяется комбинациям материалов для отделки МОП. Эти материалы должны удовлетворять как требованиям, заложенным в нормативных документах (пожаробезопасности и износостойкости), так и логике дизайна, обладая при этом отличными визуальными характеристиками.

Внутренний мир

Не стоят на месте в последнее время и тенденции в организации дворовой территории. В этом вопросе застройщики следуют принципам грамотного зонирования, разнообразия оборудования и малых архитектурных форм и, конечно, обеспечения безопасности. Детские площадки делятся на зоны по возрастам, для каждого возраста предусмотрено подходящее оборудование, чтобы малыши и дети постарше не мешали друг другу. Отдельная территория отводится под спортивные площадки и зоны для отдыха взрослых со скамейками, беседками. Трендом на рынке сегодня является привлечение застройщиками профессиональных ландшафтных дизайнеров и специалистов по благоустройству.

Просто благоустроенный двор от полноценного общественного пространства отличает наличие точек притяжения, которые будут привлекать жильцов и способствовать их общению между собой, объясняет Нина Креславская. Такими точками притяжения могут быть, к примеру, спортивные объекты: фитнес-залы под открытым небом, столы для настольного тенниса. Еще один способ организации совместного досуга для соседей — это сцена и амфитеатр, где можно посидеть теплым летним вечером и даже организовать целый детский спектакль или концерт и показать его всему дому.

С заботой о досуге и безопасности

«Такие точки притяжения можно создать и в небольшом по площади дворе. К примеру, в одном из дворов жилого комплекса "Кинопарк" наша компания предусмотрела небольшую сцену с навесом и скамейками для зрителей. В одном из дворов ЖК "Гранат" появится площадь с живой елью и амфитеатром для проведения мероприятий с участием жильцов, в том числе новогодних праздников»,— делится Нина Креславская.

Также в этом дворе построят оригинальный мост, представляющий собой игровую зону и места для отдыха. Во втором дворе появится разнообразное игровое оборудование для детей разных возрастов, в центре третьего планируется установить арт-объект, перекликающийся с концепцией ЖК, а также доминантную горку.

«Такие точки притяжения не только становятся изюминкой благоустройства, но и получают положительный отклик от жильцов. Качественное благоустройство — это часть нашей стратегии строить на класс выше, превосходя ожидания покупателей. То есть создавать жилой комплекс, часть опций которого отвечает характеристикам бизнес- и даже премиум-класса, но в классе комфорт. Эти вложения, безусловно, окупаются в дальнейшем. Такой подход увеличивает лояльность к нашему бренду и способствует формированию по-настоящему авторских проектов "РСТИ"»,— говорит Нина Креславская.

Василиса Мотова

Мнение

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Нина Креславская, заместитель председателя совета директоров холдинга «РСТИ»:

— Места общего пользования — лицо проекта, в них важны функционал и удобство пользования, а также, безусловно, интерьер и его эстетика. Еще на этапе разработки проекта жилого комплекса мы принимаем решение о том, какими будут планировки не только квартир, но и мест общего пользования. Как правило, под центральную входную группу выделяется просторное помещение, двухсветное, с высокими витражами.