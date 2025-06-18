Вне шаблонов

Современный дизайн все меньше похож на безликий каталог масс-маркета и все больше — на тщательно подобранную коллекцию смыслов. Наш дом, двор, подъезд — эти пространства превращаются в бастионы индивидуальности, в немые манифесты нашего «я».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тренд на персонализацию давно набирает обороты. Современный человек не хочет быть «как все» — он стремится к самоидентификации через среду обитания. Мебель предстает не только как функциональный объект — это арт-объект, способный рассказать историю. Стены квартиры — не просто перегородки, а холсты для самовыражения. Даже дверная ручка в таком контексте перестает быть утилитарной деталью, превращаясь в элемент личного стиля.

То же самое происходит и с общественными пространствами. Лобби престижного жилого комплекса сегодня — не только зона для ожидания, но и своеобразная визитная карточка сообщества, которое здесь живет. Дворы становятся продолжением жилого пространства, местом для неформального общения и отдыха. В этом есть определенная ирония: в эпоху социальных сетей мы начинаем особенно ценить реальные, а не виртуальные пространства для коммуникации.

В конечном счете современные тренды в дизайне говорят о важной метаморфозе: пространство перестает быть лишь местом, превращаясь в инструмент самовыражения и способ коммуникации с миром. И в этом смысле уход от шаблонов — это не только мода, но и естественная реакция на вызовы времени, попытка сохранить человеческое в мире, который становится все более стандартизированным. Дизайн сегодня — это уже не про интерьеры, а про идентичность. Не про вещи, а про ценности. Не про пространство, а про то, как мы хотим жить.

Алла Михеенко