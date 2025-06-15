Бастрыкину доложат о проверке из-за травмы ребенка в уфимском парке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе и результатах процессуальной проверки по факту травмирования школьницы на качелях в уфимском сквере имени Мусы Гареева.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления СКР, в парке обрушились качели, и ребенок получил травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали. Как отмечали в соцсетях, это не единичный случай. При этом ремонт в парке не провели, оборудование не заменили.

Майя Иванова