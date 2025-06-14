Главные новости за 14 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 14 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над акваторией Азовского моря и шесть БПЛА — над территорией Крыма. Всего над территорией России было уничтожено 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Суд в Краснодаре избрал меру пресечения в отношении водителя, сбившего ребенка в микрорайоне Любимово. Виновник резонансного ДТП проведет в следственном изоляторе минимум два месяца. По словам полицейских, совершивший наезд на ребенка мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил около пяти литров пива. Во время допроса обвиняемый свою вину признал. Ему грозит лишения свободы на срок от трех до семи лет.

15–17 июня на территории Краснодара ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также сильным ветром с порывами до 20–25 м/с

Ритейлер «Магнит» отчитался о выплате доходов владельцам биржевых облигаций. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 113,4 млн руб.

Просроченная задолженность по ипотеке в Краснодарском крае на 1 мая 2025 года составила 8,8 млрд руб. Рост показателя за четыре месяца составил 122%. В целом задолженность по ипотеке в регионе на 1 мая 2025 года составляет 846,5 млрд руб. Доля просроченной задолженности — 1,04%.

Власти Сочи сообщили, что ожидают в текущем летнем сезоне порядка 4,9 млн туристов. Средняя загрузка средств размещения, по прогнозам чиновников, составит от 75% в июне до 95% в августе.

Специалисты Роспотребнадзора признали качество воды в акватории Черного моря на побережье Сочи, а также качество галечной полосы соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. Специалисты ГИМС, обследовав морское дно, выдали положительное заключение о соответствии безопасным условиям пребывания.

В Кропоткине полицейские задержали подростков, устроивших «голое шоу». Двоим жителям Ростовской области в возрасте 18 и 24 лет, а также 21-летнему жителю Кропоткина инкриминируется отказ под прохождения обследования на предмет употребления наркотиков, а также мелкое хулиганство.