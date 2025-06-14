«Магнит» выплатил по облигациям 113,4 млн рублей

ПАО «Магнит» отчиталось о выплате доходов владельцам биржевых бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии БО-004Р-07 за шестой купонный период (с 11 мая по 10 июня 2025 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 113,4 млн руб., говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Отмечается, что размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента составляет 18,9 руб. Общее количество облигаций, по которым был выплачен доход — 6 млн штук.

Ранее ПАО «Магнит» сообщало о выплате доходов по облигациям серии БО-004Р-05, за шестой купонный период (с 8 мая по 07 июня 2025 года). Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 236,25 млн руб. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: — 18,9 руб., общее количество облигаций — 12,5 млн штук.

Как ранее писал «Ъ», несколько источников издания сообщили о том, что «Лента» рассматривает возможность приобретения гипермаркетов сети «Магнит». Собеседники «Ъ» пока не знают войдут ли в сделку все объекты ритейлера или только их часть. Один из источников издания сообщил, что «Магнит» рассматривает возможность избавиться в целом от всех крупноформатных объектов, включая гипермаркеты, супермаркеты, и сосредоточиться на развитии малоформатных концепций. Ранее компания заявляла о планах увеличивать число магазинов «у дома» и ультрамалых магазинов «Заряд от Магнита» (до 100 кв. м каждый).

Сеть «Магнит» была основана Сергеем Галицким в 1994 году. В 2018 году бизнесмен продал свой пакет ВТБ за 138 млрд руб. Спустя три года банк продал его инвесткомпании Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова. Сейчас «Магнит» насчитывает около 30 тыс. магазинов в России. По итогам 2024 года выручка ПАО увеличилась на 19%, до 3,04 трлн руб., чистая прибыль сократилась на 24,4%, до 50 млрд руб.

Дмитрий Михеенко