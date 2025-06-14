В Кропоткине задержали подростков, устроивших «голое шоу»

Полиция Кавказского района возбудила административные дела в отношении двоих жителей Ростовской области в возрасте 18 и 24 лет, а также 21-летнего жителя Кропоткина. Им инкриминируется отказ под прохождения обследования на предмет употребления наркотиков (ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ), а также мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе краевого главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Инцидент, по словам правоохранителей, произошел 13 июня. Очевидец сообщил полицейским, что в Кропоткине по улице Морозова бегают обнаженные молодые люди и ведут себя вызывающе. На место прибыл наряд патрульно-постовой службы и задержал семерых нарушителей, среди которых трое оказались несовершеннолетними.

«В скандальной компании оказались трое подростков 17 и 16 лет. Один из них, бегавший без одежды, по результатам освидетельствования находился в алкогольном опьянении. В отношении него составлены материалы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом виде (ст. 20.1 и 20.21 КоАП РФ). В отношении второго парня составлен материал об употреблении алкоголя в общественном месте (ст. 20.20 КоАП РФ)»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.

Василий Хитрых