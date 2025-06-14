Морскую воду в Сочи признали пригодной для купания

Специалисты Роспотребнадзора признали качество воды в акватории Черного моря на побережье Сочи, а также качество галечной полосы соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. Специалисты ГИМС, обследовав морское дно, выдали положительное заключение о соответствии безопасным условиям пребывания, сообщили в администрации Сочи.

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«На текущую дату нами проведено свыше 1500 исследований проб морской воды, взятых в местах купания. Микробиологические показатели в норме, все исследуемые образцы соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. До начала октября проведем не менее 6 тысяч исследований»,— сообщил начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора в Сочи Максим Кузнецов.

Мэрией курорта приняты меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, ведется усиленная обработка всех контактных поверхностей, включая поручни, оборудование кафе и магазинов на набережных. Дезинфекция шезлонгов проводится с утра и после каждого посетителя в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Также на пляжах Сочи установлено 2112 камер видеонаблюдения. Для негабаритных вещей установлены камеры хранения. На суше круглосуточно безопасность осуществляют лицензированные частные охранные организации, на воде — 750 сертифицированных матросов-спасателей. Маршруты патрулирования полиции, казаков и народных дружин максимально приближены к набережным. В море за соблюдением правил охраны жизни людей и надлежащей эксплуатации маломерных судов следят сотрудники ГИМС на катерах.

Режим работы официальных пляжных территорий в Сочи – с 08:00 до 20:00.

Василий Хитрых