Над Азовским морем и Крымом минувшей ночью сбили 17 беспилотников

В период с восьми часов вечера в пятницу, 13 июня, до семи часов утра субботы, 14 июня, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников над акваторией Азовского моря и шесть БПЛА — над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

Всего за минувшую ночь над территорией России было уничтожено 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо Крыма и Азовского моря, 30 БПЛА сбили над Воронежской области, десять – над Белгородской, восемь — над территорией Ставропольского края и один – над территорией Самарской области.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в ночь на 12 июня по Крыму была организована беспрецедентная атака БПЛА. За ночь на территорией полуострова силы ПВО сбили 70 беспилотников.

В мэрии Краснодара обращают особое внимание, что в целях безопасности ни в коем случае не стоит подходить к обломкам беспилотников, фотографировать их и распространять снимки. Также нельзя выкладывать фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО в социальные сети.

Василий Хитрых