В Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 15–17 июня

15–17 июня на территории Краснодара ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также сильным ветром с порывами до 20–25 м/с, сообщили в пресс-службе городской администрации.

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«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Не забывайте зонтики и берегите себя»,— говорят в мэрии.

Кроме того, в городе действует 4-й класс пожарной опасности.

По данным Гидрометцентра России, 15 июня в Краснодаре ожидается +23°, вероятность осадков — 83%. В понедельник и вторник, 16 и 17 июня, температура воздуха в городе будет +21...23°, ночью столбик термометра опустится до +14°. Вероятность осадков в эти дни 87–91%.

Василий Хитрых