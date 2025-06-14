В Краснодаре объявили штормовое предупреждение на 15–17 июня
15–17 июня на территории Краснодара ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и градом, а также сильным ветром с порывами до 20–25 м/с, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112. Не забывайте зонтики и берегите себя»,— говорят в мэрии.
Кроме того, в городе действует 4-й класс пожарной опасности.
По данным Гидрометцентра России, 15 июня в Краснодаре ожидается +23°, вероятность осадков — 83%. В понедельник и вторник, 16 и 17 июня, температура воздуха в городе будет +21...23°, ночью столбик термометра опустится до +14°. Вероятность осадков в эти дни 87–91%.