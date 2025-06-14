Водителя, сбившего ребенка в Краснодаре, заключили под стражу на два месяца

13 июня суд в Краснодаре избрал меру пресечения в отношении водителя, сбившего накануне ребенка в микрорайоне Любимово. Виновник резонансного ДТП проведет в следственном изоляторе минимум два месяца, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам полицейских, совершивший наезд на ребенка мужчина признался, что незадолго до происшествия выпил около пяти литров пива. Во время допроса обвиняемый свою вину признал. Ему грозит лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал «Ъ-Кубань», доклад о ходе разбирательства по факту ДТП в Краснодаре, в результате которого тяжело пострадал несовершеннолетний, будет направлен в центральный аппарат Следственного комитета России. По факту аварии, получившей широкий резонанс в социальных сетях, органы внутренних дел возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью по неосторожности). СУ СКР по краю инициировало процедуру передачи материалов дела в свое производство.

Пострадавший ребенок в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии.

Василий Хитрых