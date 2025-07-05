6 июля исполняется 65 лет полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко:

— От души поздравляю Александра Владимировича Гуцана с юбилеем! Полномочный представитель президента России в СЗФО обладает множеством уникальных качеств. Во-первых, он всегда максимально погружен в повестку каждого из регионов округа и постоянно держит руку на пульсе. Во-вторых, заботится не только о решении глобальных задач, но и помощи конкретным людям, жителям округа, которые обращаются к президенту через полпредство. Его усилиями приемы граждан главами регионов в приемной президента РФ в СЗФО стали постоянной практикой. И, в-третьих, он серьезный и конкретный руководитель. С ним всегда можно откровенно говорить по любым вопросам и проблемам и получить реальный ответ, понимание и поддержку. Удачи, сил и здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»