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На выборы губернатора Ростовской области высший совет ЛДПР рекомендовал Дениса Фраша

На выборы губернатора Ростовской области высший совет ЛДПР рекомендовал Дениса Фраша. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила Элеонора Кавшар, заместитель руководителя Центрального аппарата ЛДПР по информационной политике.

Фото: telegram-канал ФРАШ

Фото: telegram-канал ФРАШ

Господин Фраш является депутатом донского Законодательного Собрания VII созыва и руководителем фракции ЛДПР в регионе. Как следует из информации, размещенной на сайте регионального отделения партии, Денис Фраш родился 10 января 1976 года в городе Джетыгара (Казахстан). В 1998 году парламентарий окончил Ростовский институт народного хозяйства (РИНХ), получив экономическую специальность, а в 2004 году — юридическую.

«Высший совет ЛДПР рекомендовал кандидатуру Фраша Дениса Владимировича для участия в выборах высшего должностного лица Ростовской области, конференция Ростовского регионального отделения ЛДПР по выдвижению кандидата пройдёт завтра, 14 июня», — прокомментировали процедуру выдвижения в Центральном аппарате ЛДПР по информационной политике.

Константин Соловьев

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