В Башкирии потребляют около 8 литров спирта на человека

В Башкирии в мае этого года среднее потребление алкоголя на человека составило 7,91 л чистого спирта. Такие данные содержатся в Единой межведомственной информационно-статистической системе.

Этот показатель ниже среднего по России, где на одного жителя приходится 8,22 л.

Наибольшее потребление алкоголя зафиксировано в Ненецком автономном округе — 20,78 л на человека. В тройку регионов с высоким уровнем потребления также вошли Еврейская автономная область (15,56 л) и Чукотский автономный округ (13,46 л).

Наименьшее потребление алкоголя отмечено в Чечне, где средний показатель составляет всего 0,16 л на человека. В Ингушетии этот показатель равен 0,6 л, а в Дагестане — 0,92 л.

Олег Вахитов