Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной с просьбой признать деструктивным движение фембой. Об этом детский омбудсмен республики рассказала «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский омбудсмен Татарстана попросила Госдуму запретить движение фембой

Фото: tatarstan.ru Детский омбудсмен Татарстана попросила Госдуму запретить движение фембой

Фото: tatarstan.ru

Движение фембой представляет собой субкультуру, в которой мужчины выбирают женственные образы, одежду и поведение. Ирина Волынец считает, что субкультура связана с ЛГБТ-идеологией («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и может восприниматься подростками как способ привлечения внимания.

«Фембой-культура ломает традиционные мужские роли и может способствовать неверному представлению у подростков понимания роли мужчин и женщин в обществе и затрудняет формирование четких социальных ролей», — говорится в обращении Ирины Волынец.

По мнению детского омбудсмена Татарстана, субкультура воспринимается как угроза традиционным семейным ценностям и духовно-нравственным устоям. Ирина Волынец попросила Нину Останину поддержать инициативу и разработать законопроект о признании движения деструктивным.

Диана Соловьёва