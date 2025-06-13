Конгресс США поддержал сокращение на $9,4 млрд финансирования зарубежной помощи

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала предложение администрации Вашингтона о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи. Документ поддержали 214 законодателей, 212 выступили против.

Предложение предусматривает отмену одобренного ранее Конгрессом финансирования в размере $9,4 млрд. $1,1 млрд из этих средств планировалось предоставить Национальному общественному радио (NPR) и PBS.

Комментируя предложение в соцсети Х президент США Дональд Трамп назвал NPR и PBS «крайне предвзятыми» и «катастрофой радикальных левых».

Около $8,3 млрд должны были направить на программы зарубежной помощи по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

Программы зарубежной помощи касаются проектов, связанных с противодействием изменению климата, содействия развитию миротворчества, а также здравоохранения, поддержки беженцев и устранения последствий стихийных бедствий.

25 января USAID заморозило большинство своих программ на 90 суток по приказу Госдепа. Марко Рубио 10 марта сообщил о закрытии 83% программ агентства. В конце марта Госдеп и USAID уведомили Конгресс о намерении провести реорганизацию. Часть функций USAID передадут в ведение Госдепа к 1 июля, остальные же будут прекращены.