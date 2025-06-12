Главные новости 12 июня. Кубань, Адыгея, Крым

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем России.

В Краснодаре 12 июня состоялась торжественная церемония поднятия флага Российской Федерации.

В Краснодарском крае днем 12 июня была объявлена авиационная опасность. Оповещения о потенциальной угрозе разослали через приложение РСЧС около 16:00 по мск.

В поселке Российском Краснодара начался ремонт дорожного покрытия на участке улицы Лаперуза. Движение транспорта по участку ограничено до 15 июня включительно.

В мае 2025 года в Краснодаре отмечено незначительное оживление загородного рынка: по сравнению с апрелем уровень покупательской активности вырос на 3%, при этом интерес к дачным участкам увеличился на 4%.

Краснодарский ретейлер «Магнит» и вьетнамская продовольственная корпорация Masan Group запустили в Ханое первый корнер с продуктами из России.

Кубань в январе—апреле 2025 года поставил в Китай 0,18 т свежих яиц домашних кур. Годом ранее экспорт яиц из региона в КНР не осуществлялся.

Специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы провели масштабные работы по очистке прибрежной зоны Анапы от нефтесодержащих отходов. Всего было совершено около 8 тыс. спусков для очистки морского дна от мазута.